Wizz Air відновив перельоти з Києва в 6 країн

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення роботи своєї бази в міжнародному аеропорту "Київ" і перельотів з України в шість країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі авіакомпанії, який є в розпорядженні "Укрінформу".

Зазначається, що з 17 червня українські пасажири зможуть запланувати подорож із Wizz Air за такими напрямками та до таких країн: Афіни (Греція), Біллунд і Копенгаген (Данія), Таллінн (Естонія), Берлін Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг (Німеччина), Будапешт (Угорщина) та Лондон Лутон (Велика Британія).

Також в авіакомпанії зазначають, що оскільки безпека пасажирів і екіпажу є головним пріоритетом Wizz Air, то компанія впровадила нові правила для забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки і дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків.

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Крім цього, пасажирам рекомендують реєструватися на посадку та купувати послуги онлайн (до прикладу, оплачувати додатковий багаж через Інтернет), аби зменшити фізичну взаємодію в аеропорту, коли це можливо.

У Wizz Air наголошують, що впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички. Крім того, пасажирам роздають дезінфікуючі серветки. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а з дотриманням графіку прибирання усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином. Авіакомпанія підготувала відео, що містить ключову інформацію стосовно нових заходів безпеки. Переглянути його можна тут.