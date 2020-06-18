У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків
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Посольство США в Україні в день суду над п'ятим президентом Петром Порошенком оприлюднив заяву проти політичних переслідувань.
Про це йдеться в повідомленні американського посольства, інформує Цензор.НЕТ.
"В умовах демократії всі громадяни мають право на рівне справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.