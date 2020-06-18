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У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків

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У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків
Посольство США в Україні в день суду над п'ятим президентом Петром Порошенком оприлюднив заяву проти політичних переслідувань.

Про це йдеться в повідомленні американського посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах демократії всі громадяни мають право на рівне справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Стрелок
    из мордокниги

    «А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
    При моем Порошенко Армию не сокращали на 40 тысяч должностей, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной строй-силы, работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с котором до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.
    При моем Порошенко оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.
    При моем Порошенко не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не русский рок крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
    При моем Порошенко Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
    При моем Порошенко экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 13 кварталов подряд, несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.
    При моем Порошенко мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном. При моем Порошенко у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь гордый один визит за полгода и тот в Беларусь.
    При моем Порошенко в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МВС, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
    При моем Порошенко полиция не ******* людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.
    При моем Порошенко российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии россиян отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов в день.
    При моем Порошенко минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».
    При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
    «А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
    Да, при моем Порошенко было лучше!
  • wake up-UA
    В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов - Цензор.НЕТ 8022
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