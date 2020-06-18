Аваков ніколи не тримався за посаду і не збирається бути "вічним" міністром, - заступник голови МВС Геращенко

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ніколи не тримався за свою посаду і не збирається бути "вічним" керівником МВС.

Про це заступник Авакова Антон Геращенко заявив журналістам у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Раніше під Верховною Радою відбулася акція "проти імунітету" для Авакова.

"Арсен Аваков ніколи не тримався за свою посаду, і тому, звісно, якщо будуть кращі кандидати, які знають, як зробити міністерство внутрішніх справ і його структури більш ефективними, то кінець, Аваков не буде "вічним" міністром внутрішніх справ", - розповів Геращенко.

Раніше біля Верховної Ради у четвер відбувалася акція "проти імунітету" для Авакова.

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Як повідомлялося, 5 червня у Верховній Раді було зареєстровано постанову №3606 про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Ініціаторами постанови виступили депутати фракції "Голос", які збирали підписи колег за винесення на голосування питання про звільнення Авакова. Співавторами документа виступили деякі народні депутати зі "Слуги народу" і Яна Зінкевич з "Європейської Солідарності".

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що в українському законодавстві не передбачено процедури звільнення конкретного міністра депутатами парламенту, а тільки відставка всього уряду або ж представлення з боку прем'єр-міністра.