"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет
Про це Шкарлет сказав на засіданні профільного комітету Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для мене, як керівника вишу, ЗНО - це дуже позитивна річ", - сказав він.
Шкарлет зазначив, що коли ЗНО вводилося, то було інструментом протидії корупції.
"ЗНО в тому вигляді, в якому воно є інструментом вступу. Але не може тільки ЗНО бути інструментом вступу, бо виходить, що роль школи абсолютно знівельована", - додав кандидат у міністри.
Шкарлет підкреслив, що ЗНО має залишитися, але можливо має трансформуватися. Зокрема, за його словами, мова йде про скасування ЗНО для заочної форми навчання.
У той же час, Шкарлет підкреслив, що це питання широкої дискусії.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.
Профільний комітет ВР не підтримав призначення Шкарлета главою Міносвіти і запропонував депутатам самим ухвалити рішення з цього питання в сесійній залі.