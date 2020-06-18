"Не може тільки ЗНО бути інструментом вступу", - Шкарлет

Кандидат на посаду міністра освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що зовнішнє незалежне оцінювання необхідно зберегти, але воно потребує трансформації.

Про це Шкарлет сказав на засіданні профільного комітету Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для мене, як керівника вишу, ЗНО - це дуже позитивна річ", - сказав він.

Шкарлет зазначив, що коли ЗНО вводилося, то було інструментом протидії корупції.

"ЗНО в тому вигляді, в якому воно є інструментом вступу. Але не може тільки ЗНО бути інструментом вступу, бо виходить, що роль школи абсолютно знівельована", - додав кандидат у міністри.

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Шкарлет підкреслив, що ЗНО має залишитися, але можливо має трансформуватися. Зокрема, за його словами, мова йде про скасування ЗНО для заочної форми навчання.

У той же час, Шкарлет підкреслив, що це питання широкої дискусії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.

Профільний комітет ВР не підтримав призначення Шкарлета главою Міносвіти і запропонував депутатам самим ухвалити рішення з цього питання в сесійній залі.