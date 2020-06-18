Рада підтримала добровільне складання ЗНО-2020

Депутати підтримали законопроєкт №3669, внесений президентом до парламенту 17 червня. Документом пропонується звільнити випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але дозволити пройти ЗНО за бажанням.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" законопроєкт проголосували 356 народних депутатів з 226 необхідних.

Глава держави зокрема пропонує внести зміни в закон "Про освіту", встановивши, що Кабінет міністрів може визначати тривалість навчального року в навчальних закладах в зв'язку з епідемією COVID-19.

"Встановити, що у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

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Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, в тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті документа.

Як пройти зовнішнє незалежне оцінювання добровільно, в пропозиціях президента не уточнюється.

Виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій на засіданні Кабінету міністрів заявила, що "законопроєкт не скасовує обов'язкового ЗНО, він робить добровільне складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання".

Вона також розповіла, що кошти учасникам пробного ЗНО, яка не відбудеться, повернуть найближчим часом через "Приватбанк".