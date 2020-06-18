Рада підтримала добровільне складання ЗНО-2020
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" законопроєкт проголосували 356 народних депутатів з 226 необхідних.
Глава держави зокрема пропонує внести зміни в закон "Про освіту", встановивши, що Кабінет міністрів може визначати тривалість навчального року в навчальних закладах в зв'язку з епідемією COVID-19.
"Встановити, що у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, в тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті документа.
Як пройти зовнішнє незалежне оцінювання добровільно, в пропозиціях президента не уточнюється.
Виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій на засіданні Кабінету міністрів заявила, що "законопроєкт не скасовує обов'язкового ЗНО, він робить добровільне складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання".
Вона також розповіла, що кошти учасникам пробного ЗНО, яка не відбудеться, повернуть найближчим часом через "Приватбанк".