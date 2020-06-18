Кандидат у міністри освіти Шкарлет про свої роботи: "Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає"

Кандидат у міністри освіти і науки, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

"На сьогодні готується незалежний звіт, я висловив всі свої позиції. Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає", - сказав він на засіданні профільного комітету Верховної Ради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шкарлет підкреслив, що в тих чотирьох роботах, за якими його звинувачують в плагіаті, ніяких порушень з його боку немає.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.

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Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.