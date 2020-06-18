Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про референдум

Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про референдум.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

Водночас Рада не підтримала два інші законопроєкти про референдум - №2182 за поданням лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко ( "за" - 68 голосів) і №3177 за поданням нардепа ОПЗЖ Василя Німченка ("за" - 75).

"Законопроєктом передбачаються таки види всеукраїнського референдуму з предмету:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

2) вирішення питання загальнодержавного значення;

3) зміна території України;

4) втрата сили закону України або окремих його положень", - йдеться в пояснювальній записці.

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У той же час, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, закріпленим в першу чергу Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроєкті пропонується, щоб на референдум одночасно могло бути винесено тільки одне питання, він має бути сформульований чітко, зрозуміло, не допускати різних тлумачень і припускати відповіді "так" або "ні".

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Для того, щоб референдум відбувся, на ньому повинні будуть проголосувати не менше 50% виборців.

Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати понад половина виборців, що проголосували.

Референдум про зміни в Конституції і референдум за народною ініціативою зможе призначати президент, референдум про зміну території України - Верховна Рада.

Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.

Законопроєкт також передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, за допомогою якої громадяни зможуть підтримати ініціативу про проведення референдуму, а так само проголосувати на ньому.