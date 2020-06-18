COVID-19: у Болградському районі Одеської області від сьогодні посилили карантин

З 18 червня 2020 року у Болградському районі посилили заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекційної хвороби (COVID - 19).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Болградської РДА, таке рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Болградської райдержадміністрації.

" Останнім часом кількість хворих у районі щоденно зростає. На сьогоднішній день зареєстровано 84 випадки захворювання на СОVID-19. Болградський район займає 3 місце в Одеській області щодо кількості хворих після м. Одеса та Подільського району.

З метою запобігання поширенню на території району гострої респіраторної хвороби СОVID-19, комісія вирішила посилити на всій території Болградського району дію карантинних заходів.

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З 18 червня 2020 року та доособливого розпорядження в Болградському районі забороняється робота регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському внутрішньорайонному сполученні зокрема пасажирські перевезення на автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім перевезення:

- легковими автомобілями з кількістю пасажирів включаючи водія, до п’яти без урахування осіб віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів за умови, якщо вони є членами однієї сім і;

- службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення та інші.

Також Болградська райдержадміністрація звернулась до Одеської облдержадміністрації щодо заборони з 18 червня 2020 року регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

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З 22 червня 2020 року та доособливого розпорядження забороняється функціонування продовольчих та непродовольчих ринків, а також робота суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, літних майданчиків тощо), торгово-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торгового і побутового обслуговування населення, крім:

- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садівним матеріалом за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Управлінню Держпродспоживслужби в Болградському районі, Болградському міськрайонному сектору Головного управління ДСНС України в Одеській області доручено в межах компетенції вжити заходів, спрямованих на виконання рішення комісії.