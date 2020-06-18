Трамп "бурчав і скаржився" на санкції проти РФ, - Болтон у мемуарах

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон стверджує, що Трамп у приватному порядку скаржився на санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в уривках книги Болтона "Кімната, де це сталося", які публікує CNN.

"Болтон стверджує, що Трамп у приватному порядку "тривалий час бурчав і скаржився" на санкції та інші каральні заходи проти Росії, попри те, що публічно їх підтримував", - йдеться в матеріалі.

Як заявляє ексрадник Трампа, після того, як США оголосили про перший раунд санкцій проти Росії за отруєння колишнього російського співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Великій Британії, Трамп хотів скасувати це рішення, оскільки, на його думку, воно було занадто жорстким щодо президента РФ Володимира Путіна.

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"Трамп наказав (держсекретареві США. - Ред.) Помпео зателефонувати (главі МЗС РФ. - Ред.) Лаврову і сказати, що "якийсь бюрократ" опублікував санкції", - пише Болтон і додає, що йому невідомо, чи була згодом така розмова.

Болтон також стверджує, що Трамп не дав випустити заяву з критикою Росії з нагоди десятої річниці вторгнення РФ до Грузії.

На думку ексрадника глави Білого дому, все це свідчить, наскільки Трампу "було важко відокремити особисте ставлення від офіційних відносин".

Раніше видання The New York Times повідомило, що Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на свого суперника в майбутніх цьогорічних президентських перегонах Джо Байдена.

У Білому домі неодноразово заявляли, що в книзі Болтона багато неправди. Також в ній міститься засекречена інформація, і тому адміністрація США має намір судитися з колишнім радником з нацбезпеки.