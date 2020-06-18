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Рада ЄС затвердила рішення ще на рік продовжити "кримський пакет" санкцій проти РФ

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Рада ЄС затвердила рішення ще на рік продовжити "кримський пакет" санкцій проти РФ
Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити санкції, введені Євросоюзом після незаконної анексії Росією Криму, ще на один рік.

Відповідну інформацію оприлюднив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у себе на сторінці в Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму.#КримЦеУкраїна", - написав він.

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Рада ЄС затвердила рішення ще на рік продовжити кримський пакет санкцій проти РФ 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Степан Иванов 8d06009e
    Это здорово!
    Им бы ещё камни с неба
  • Яр Холодний
    І що зараз скаже "Найвеличніший лідер **********"? Навіть ЄС продовжило "скрутку" "яєць" Росії в кулаці, а він збирався мириться і водичку в Крим подавать...
  • dtrscnij grsrt
    Як би Кулебу не зняли, за такі коментарі.
    Як посла у Франції.
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