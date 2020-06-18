Суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов обласної організації "ВО "Свобода", яка вимагала визнати протиправним і скасувати лютневе рішення міськради про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позов задовольнити. Визнати протиправним рішення Харківської міськради від 26.02.2020 №2075 / 20", - йдеться в рішенні, оголошеному суддею Андрієм Сліденком у четвер.

На рішення суду може бути подана апеляція.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

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