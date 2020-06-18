На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський

У Закарпатській області батьки назвали новонародженого сина Зеленський.

Про це повідомила пресслужба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Як ужгородці називали своїх дітей в травні 2020. Найбільш поширені імена, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Данило, Ярослав. Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь. Варто зазначити, що батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед хлопчиків - Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба