За 8 днів російські найманці пропустили на окуповану територію до 700 осіб, - Держприкордонслужба

З 10 червня, коли Україна відкрила два пункти пропуску на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями на Донбасі її змогли перетнути 26 осіб у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка" і 644 людини в КПВВ "Станиця Луганська".

Про це заступник директора департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Юрій Лисюк повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За рішенням командувача Об'єднаних сил контрольні пункти в'їзду-виїзду були закриті, і віднедавна, з 10 червня, також за рішенням командувача Об'єднаних сил два КПВВ були відкриті, це "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар'їнка" в Донецькій області. На даний момент за цей період назву такі цифри, вони цікаві: в "Мар'їнці" пропущено аж 26 осіб всього-на-всього, в "Станиці Луганській" - 644 особи", - сказав він.

За словами Лисюка, терористи всіляко перешкоджають пропуску громадян, заявляючи через Тристронню контактну групу, що не можуть пускати людей під час карантину.

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"Краща ситуація по "Станиці Луганській" у Луганській області. Там визначено два дні, це середа і субота, коли ми здійснюємо пропуск за узгодженими з тією стороною через Тристоронню контактну групу списками, і цих людей мінімально пропускаємо", - пояснив він.

Лисюк додав, що бойовики не пропускають тих, кого немає в списках.

"Якщо не за списком, не узгоджене питання, то навіть з гуманітарних питань, на похорон, лікування, провідати рідних пропуск не здійснюється", - сказав він.

На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом зараз немає ніяких обмежень, і всі пункти контролю в'їзду-виїзду працюють.

"Ми пропускаємо на цей момент всіх громадян України та іноземців, які мають право туди заходити ... Особливість в тому, що громадянам України, які повертатимуться з АРК на контрольовану територію, необхідно буде встановити додаток "Дій вдома". І особливість ще в тому, що в разі відмови від пропуску ми будемо таких громадян повертати назад", - пояснив він.