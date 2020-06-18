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У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя

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У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя
У день суду над п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" посольство Канади в Україні опублікувало заяву про неприпустимість політичного втручання з боку влади у правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст заяви.

"Починаючи з 2014 року Україна пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень. Наполегливу вимогу суспільства про дотримання порядку і закону чітко було висловлено під час Революції Гідності. Сьогодні ці принципи залишаються наріжними і українці очікують, що влада буде їх дотримуватися.

Українці очікують рівності всіх перед законом. Всі громадяни мають право презумпції невинуватості, чесного процесу і юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання і реваншизм тільки породжують те ж саме", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У день суду над Порошенком США застерегли українську владу від зведення політичних рахунків

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Oljik
    Україна стала заложницею психічного стану свого презедента.
  • Olga Barskaya
    В день суда над Порошенко посольство Канады в Украине предостерегло власть от политически мотивированного правосудия - Цензор.НЕТ 4533
  • Senator S 01a656ec
    Гройсман и Порошенко передали зеленскому +150 миллиардов профицита бюджета,который зеля и и прочие КАЛо Мойские умудрились сожрать в сентябре 2019 года. Быдло тупое,вы хоть школу закончили?
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