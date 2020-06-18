Київ і 10 областей не готові до пом'якшення карантину. Буковина стала першим регіоном, де завантаженість ліжок у лікарнях перевищила 50%, - МОЗ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, до ослаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.
Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12. Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає цим критеріям.
Чернівецька область перевищує показники відразу двох вимог - в області показник інцидентності (37,95), а завантаженість опорних по COVID-19 лікарень становить 52,37% при 50% дозволених.
Всі області відповідають критерію кількості тестування на коронавірус на 100 000 населення.