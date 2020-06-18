ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості

Дружина президента України Олена Зеленська перебуває в стабільному стані, вона продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.

"Дружина Президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний. Дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні ОП на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент Зеленський і діти здорові, вони будуть здавати чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра.

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Як повідомлялося, 12 червня ПЛР-обстеження у першої леді був виявлений коронавірус і встановлений діагноз двостороння полісегментарна пневмонія. 16 червня дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва.