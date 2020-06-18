Новини

ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості

6 63594
ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості
Дружина президента України Олена Зеленська перебуває в стабільному стані, вона продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.

"Дружина Президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні.Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний. Дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні ОП на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент Зеленський і діти здорові, вони будуть здавати чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель

Як повідомлялося, 12 червня ПЛР-обстеження у першої леді був виявлений коронавірус і встановлений діагноз двостороння полісегментарна пневмонія. 16 червня дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва.

ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості 01

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Galyna Tesla
    Хватит этого пиара с Ленкиной болезнью. Она не одна болеет. Много чести!
  • volley
    Ой как неудобно получилось...
    Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
    Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
    Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
    Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
    Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы.Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
    п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
  • secret secret_too
    она нихрена не болеет
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини