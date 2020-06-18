Уже в кінці травня лише 10% українців дотримувалися карантину і не виходили з дому, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

В середньому в кінці травня і на початку червня українці виходили з дому близько 10 разів на тиждень. Молоді залишали житло частіше, ніж старі, а люди з вищою освітою - частіше, ніж ті, хто її не здобув.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародними інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

"Дослідження показало, що в середньому кожен українець віком 18 років і старше виходив на вулицю приблизно 10 разів на тиждень. Протягом останнього тижня 90% населення один або більше разів виходили з дому", - сказано в повідомленні.

З них:

- 37% - виходили кілька разів на день,

- 22% - виходили раз на день, тобто майже 60% (37% + 22%) виходить на вулицю не менше одного разу на день,

- 21% - виходили більш ніж один раз на тиждень (сума тих, хто виходив 2-3 і 3-4 рази в тиждень),

- 9% - виходили 1 раз на тиждень.

Лише 10% опитаних сказали, що взагалі не виходили з дому протягом тижня.

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У КМІС зазначили, що з дому частіше виходили молоді люди і люди з вищою освітою. Серед тих, хто не залишав житло, більше літніх людей і людей з середньою освітою.

Соціолог Володимир Паніотто вважає, що послаблення карантину призвело до спалаху захворюваності. "Якби карантин продовжився, то кількість захворювань в день впала б до 0 до або одиничних випадків до 10-15 червня. Але після запровадження урядом першої фази послаблення карантину 11 травня, реальна кількість підтверджених діагнозів пішла вгору, і зараз небезпека захворіти майже вдвічі вище, ніж під час строгого карантину", - зазначив він.

Опитування було проведено методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) з 24 травня по 4 червня. Соціологи опитали 2000 осіб усіх регіонів України, окрім окупованих. Похибка не перевищує 2,2%.

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