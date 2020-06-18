Рада прийняла правки в закон про ВАКС, дозволивши суду управляти об'єктами держвласності

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №3348 про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщеннями та інших питань роботи суду.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідний документ проголосувало 253 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є створення законодавчих передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщеннями, що відповідають вимогам, які дозволять безперешкодно здійснювати судочинство.

Документом пропонується доповнити закон України "Про Вищий антикорупційний суд" положенням, згідно з яким суд отримає право здійснювати управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління. Також, з метою забезпечення єдиного підходу до стандартів діяльності суддів законопроєктом пропонується також встановити однакові терміни здійснення повноважень слідчими суддями ВАКС і суддями місцевих судів.

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Крім того, пропонується скасувати положення, яке не дозволяє призначення суддями Вищого антикорупційного суду осіб, які протягом останніх десяти років працювали в правоохоронних органах і прокуратурі, а також спростити вимоги до суддів першої інстанції, наблизивши їх до вимог до суддів місцевих судів з різницею лише у вимогах до досвіду роботи в сфері права в сім років, замість п'яти.