Рада прийняла правки в закон про ВАКС, дозволивши суду управляти об'єктами держвласності
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідний документ проголосувало 253 народні депутати.
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є створення законодавчих передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщеннями, що відповідають вимогам, які дозволять безперешкодно здійснювати судочинство.
Документом пропонується доповнити закон України "Про Вищий антикорупційний суд" положенням, згідно з яким суд отримає право здійснювати управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління. Також, з метою забезпечення єдиного підходу до стандартів діяльності суддів законопроєктом пропонується також встановити однакові терміни здійснення повноважень слідчими суддями ВАКС і суддями місцевих судів.
Крім того, пропонується скасувати положення, яке не дозволяє призначення суддями Вищого антикорупційного суду осіб, які протягом останніх десяти років працювали в правоохоронних органах і прокуратурі, а також спростити вимоги до суддів першої інстанції, наблизивши їх до вимог до суддів місцевих судів з різницею лише у вимогах до досвіду роботи в сфері права в сім років, замість п'яти.