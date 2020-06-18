Митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом

Митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький), який належить до помісної Православної церкви України, заразився коронавірусом.

На сайті Вінницько-Барської єпархії кажуть, що інфекцію у владики виявили під час планового лікування хронічної хвороби, передає Цензор.НЕТ.

Митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів.

Особи, які контактували з владикою, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено дезінфекційні заходи.

Єпархія закликає жителів Вінницької області та українців загалом бути обережними і дотримуватися вимог карантину, а також молитися за Симеона.

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Нагадаємо, що митрополит Симеон - один із двох архієреїв Московського патріархату, які в 2018 році прийшли на об'єднавчий собор православних церков України. Йому 57 років.