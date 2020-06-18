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Армія отримала перший модернізований безпілотник-розвідник Spectator-M1

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Армія отримала перший модернізований безпілотник-розвідник Spectator-M1
Цей безпілотник може протриматися в повітрі 2 години, охоплюючи зону радіусом до 30 км. Його можна використовувати для моніторингу кордону, водних і лісових масивів, пошуково-рятувальних операцій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"SPECTATOR-M1 – наша спільна розробка разом із науковцями Національного технічного університету України "КПІ", у цій модифікації підсилено основні переваги попередніх моделей – відмінна аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби", – розповів голова правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова В’ячеслав Проценко.

SPECTATOR-M1 може перебувати в повітрі більше двох годин та охоплювати зону радіусом до 30 км. Повторний запуск БПЛА займає до десяти хвилин і не потребує спеціальних злітних майданчиків чи додаткового аеродромного устаткування для експлуатації. 

Армія отримала перший модернізований безпілотник-розвідник Spectator-M1 01

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SPECTATOR-M1 пройшов випробування та був прийнятий на озброєння ЗСУ у червні 2019 року. Попередні модифікації БпАК "Spectator M1" поставляються Міністерству оборони та Прикордонній службі України з 2015 року. У 2018 році команді фахівців, що працювали над реалізацією проекту БпАК "Spectator" було присуджено Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Топ коментарі

  • буков
    Хоча б кульку надуй і передай армії, критик.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Турецкий ANKA 24 часа летает, 9км потолок, 200кг ракет или бомб. Ну это так., мечты. С 2014 года у нас есть четкая государственная программа по недопуску ударных беспилотников на фронт.
  • Шрек Баблокат
    опа!.. у Игорька намечается легкий батхёрт..
    Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1 - Цензор.НЕТ 9409
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