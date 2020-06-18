МАУ призупинила продаж квитків на більшість міжнародних рейсів
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МАУ.
У компанії заявили, що більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють для прибулих обмеження у вигляді самоізоляції або тестування на COVID-19.
"За таких умов трафік забезпечується тими категоріями подорожуючих, які мають трудові візи або інші документи, які передбачають право постійного перебування у країнах призначення (посвідка на проживання тощо)", - зазначив авіаперевізник.
У червні МАУ продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми. Компанія планує здійснити рейси за такими напрямками:
- 18 червня: Лондон (Хітроу) – Київ (евакуаційний)
- 19 червня: Київ – Херсон, Київ - Одеса
- 20 червня: Київ – Бангкок
- 21 червня: Бангкок – Київ (евакуаційний), Херсон – Київ, Одеса – Київ, Київ – Стамбул - Київ
- 22 червня: Київ – Нью Йорк - Київ (евакуаційний)
- 23 червня: Київ – Амстердам - Київ
- 24 червня: Київ – Майамі, Київ – Париж
- 25 червня: Майамі – Київ (евакуаційний),
- 26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ , Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ - Херсон
- 28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ
- 29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ
- 30 червня: Київ – Амстердам – Київ
У компанії додали, що вирішальним чинником при подальшому плануванні рейсів МАУ буде економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку. Першочергово авіакомпанія орієнтуватиметься на відкриття рейсів та напрямків з потужним туристичним та економічним потенціалом.