Прокуратура Києва повідомила про підозру у вбивстві українки громадянину ФРН, який вистрибнув із палаючого балкону

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 повідомлено про підозру громадянину Німеччини за фактом вчинення умисного вбивства громадянки України, тіло якої після пожежі виявили в квартирі по вул. Михайлівській у Києві.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами проведених слідчих дій правоохоронці підозрюють у скоєнні цього вбивства 41-річного громадянина Федеративної Республіки Німеччина, який з березня 2020 року і до теперішнього часу орендував вказану вище квартиру.

Коли рятувальники намагалися загасити пожежу у квартирі, чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину і врешті вистрибнув з балкона. Під час гасіння пожежі у квартирі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Зараз підозрюваний перебуває в лікарні до вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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