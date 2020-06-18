Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенкові до 1 липня. ВІДЕО (оновлено)
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.
Прокуратура просить застосувати до Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Водночас, засідання Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петрові Порошенку перенесено на 14.00 1 липня.
Рішення про перенесення розгляду клопотання про обрання Порошенкові запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання прийняв слідчий суддя Сергій Вовк у зв'язку з організаційними питаннями, пов'язаними зі зміною клопотання прокуратури.
"Вони змінили клопотання про запобіжний захід, вони вже не хочуть арешту, вони хочуть особистого зобов'язання... і перешкоджати тому, щоб Порошенко подорожував світом", - сказав адвокат Порошенка Ігор Головань після закінчення засідання.