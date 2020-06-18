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Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде"

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Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде"
Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявляє, що в місті залишиться проспект Жукова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проспект Жукова в Харкові був, є і буде", - процитував Кернеса директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Раніше в четвер Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов обласної організації "ВО "Свобода" і визнав протиправним лютневе рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка і присвоєння йому імені Жукова.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом знесення бюста.

19 червня 2019 року Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.

У вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міська рада знову ухвалила рішення перейменувати пр. Григоренка на пр. Жукова. "За" проголосували 52 депутати, "проти" - 8.

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Топ коментарі

  • Macintosh Love
    Мер Харкова також...., був є і буде гівном). Таких тільки могила "вирівняє"
  • Василий СПРУТ
    Кернес -- ********** тварь идет на хутор
  • Alex Firman
    Кернес о проспекте Жукова в Харькове: "Был, есть и будет" - Цензор.НЕТ 8700
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