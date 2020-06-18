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На Прикарпатті голова об'єднаної тергромади упіймався на хабарі 3,4 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

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В Івано-Франківській області під час одержання хабаря затримано голову однієї з об'єднаних територіальних громад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Прикарпатті голова обєднаної тергромади упіймався на хабарі 3,4 тис. дол., - Нацполіція 01

В рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що чиновник органу місцевого самоврядування вимагав у жителя області хабар у сумі 3 400 доларів за ухвалення рішення про встановлення на території ОТГ об'єктів реклами (білбордів та сітілайтів).

18 червня голову ОТГ затримано в порядку ст. 208 КПК України за отримання частини хабаря в сумі 3 000 доларів. Крім хабаря, правоохоронці вилучили відповідні рішення сесії сільської ради ОТГ про надання дозволу на установку відповідних рекламних об'єктів.

На Прикарпатті голова обєднаної тергромади упіймався на хабарі 3,4 тис. дол., - Нацполіція 02

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На Прикарпатті голова обєднаної тергромади упіймався на хабарі 3,4 тис. дол., - Нацполіція 03

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з його вимаганням). Якщо провину чиновника доведуть у суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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