На Прикарпатті голова об'єднаної тергромади упіймався на хабарі 3,4 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
В рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що чиновник органу місцевого самоврядування вимагав у жителя області хабар у сумі 3 400 доларів за ухвалення рішення про встановлення на території ОТГ об'єктів реклами (білбордів та сітілайтів).
18 червня голову ОТГ затримано в порядку ст. 208 КПК України за отримання частини хабаря в сумі 3 000 доларів. Крім хабаря, правоохоронці вилучили відповідні рішення сесії сільської ради ОТГ про надання дозволу на установку відповідних рекламних об'єктів.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з його вимаганням). Якщо провину чиновника доведуть у суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.