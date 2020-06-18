"Нафтогаз" ще не вирішив, чи подавати нові позови до "Газпрому": вони дуже дорогі, - Зеркаль

Група "Нафтогаз" продовжує розглядати можливості подачі нових позовів до ПАТ "Газпром", бере до уваги високу вартість ведення розглядів у міжнародних судах, повідомила радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль.

"Ми ще перебуваємо на стадії оцінки можливості реалізації цих судових процесів, оскільки вони дуже дорогі. Думаю, ніхто з нас не хоче втрачати гроші, не розуміючи можливості отримати позитивний варіант розвитку подій", - сказала вона під час hard talk дискусії "Нафтогаз. Що далі?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Зеркаль уточнила необхідність брати до уваги положення підписаного наприкінці 2019 року транзитного контракту.

"Ми є добросовісною стороною контракту, підписаного наприкінці 2019 року, і не хочемо давати "Газпрому" жодної можливості мати якісь зачіпки, які дозволять йому уникнути виконання контрактних зобов'язань", - додала вона.

Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року виконавчий директор НАК Юрій Вітренко заявив, що компанія вивчає можливості для подачі нових позовів до ПАТ "Газпром" у міжнародний арбітраж і антимонопольний орган ЄС. Зокрема, вивчається питання можливості перенесення точок передачі газу на кордон РФ - Україна за поточними контрактами європейських компаній, складність експорту газу незалежними газовидобувними компаніями РФ, складність транзиту середньоазіатського газу територією РФ і отримані НАК збитки від участі "Газпрому" в боргових зобов'язаннях RosUkrEnergo.

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