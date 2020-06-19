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Для Національної школи суддів закупили ПЗ на 2 млн грн дорожче, ніж його реальна вартість, - СБУ

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Для Національної школи суддів закупили ПЗ на 2 млн грн дорожче, ніж його реальна вартість, - СБУ
Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання під час закупівлі програмного забезпечення для Національної школи суддів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Директор приватної компанії-постачальника для перемоги в тендері підробив фінансово-господарську документацію. У результаті він поставив закладу дешеве програмне забезпечення під виглядом дорогого. За версією слідства, на "різниці" ціни зловмисник заволодів державними коштами в сумі майже два мільйони гривень", - сказано в повідомленні.

Програмне забезпечення, яке продав Національній школі суддів недобросовісний ділок, могло привести до уразливості комп'ютерів і витоку даних.

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Директору компанії-постачальника повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Відповідальній посадовій особі Національної школи суддів - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК.

"Правоохоронці під час документування також встановили інші факти зловживання службовими повноваженнями посадовими особами Національної школи суддів, яким буде надана належна процесуальна оцінка", - додали в пресслужбі СБУ.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Зачем им ПО?Судят всё равно по звонку.
  • Mganga Zambezi
    Для Национальной школы судей закупили ПО на 2 млн грн дороже, чем его реальная стоимость, - СБУ - Цензор.НЕТ 2003
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    «Директору компании-поставщика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.»
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    Ага, то есть - это не завладение государственными средствами в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а «служебная халатность»…
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