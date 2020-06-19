Запаси газу в підземних сховищах наближаються до 19 млрд куб. м: до початку зими досягнуто рекорду, - Коболєв

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) станом на червень 2020 становлять близько 19 млрд куб. м, до кінця сезону закачування планується вийти на новий рекорд, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається. Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м, що є відносно позитивним показником. Ми сподіваємося вийти на новий рекорд наприкінці цього сезону закачування", - сказав він під час hard talk дискусії "Нафтогаз. Що далі?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.