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Запаси газу в підземних сховищах наближаються до 19 млрд куб. м: до початку зими досягнуто рекорду, - Коболєв

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Запаси газу в підземних сховищах наближаються до 19 млрд куб. м: до початку зими досягнуто рекорду, - Коболєв
Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) станом на червень 2020 становлять близько 19 млрд куб. м, до кінця сезону закачування планується вийти на новий рекорд, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається. Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м, що є відносно позитивним показником. Ми сподіваємося вийти на новий рекорд наприкінці цього сезону закачування", - сказав він під час hard talk дискусії "Нафтогаз. Що далі?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі

  • Edgar Degas
    Дайте ему и его маме миллионы ,на деньги налогоплательщика он купил газ и закачал его в хранилища- это подвиг,еще поцелуйте его в зад.
  • ggl chrm
    Точно в Украине. И даже неделю назад получил дополнительную платежку за отопление при том, что все уплачено. Начальники в теплоэнерго говорят, это вовины фокусы по снижению сумм платежек зимой. Вот они сейчас и компенсируют, поскольку приказ по снижению сумм платежек они выполнили, а вот тарифы снижены не были. В результате сформировался долг. Такое бывает только в Украине.
  • Костянтин Залізняк
    Обережно, бо ці ЗЄбіли ще й сховища підірвуть...
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