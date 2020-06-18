ІФА-тестування у Львові виявило 600 осіб з антитілами до COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб.
Так, Володимир Зуб розповів, що загалом протестували 5038 осіб. З них 4016 - медичні працівники, 416 - пацієнти, 606 - контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими). Позитивний ІФА-тест був у 600 осіб, з яких у 159 виявили імуноглобуліни М, що може свідчити про гостру фазу захворювання (половина з них - медичні працівники), а в інших - імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. У всіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов'язково відбирають ПЛР-аналізи.
Зазначається, що ІФА-тестування проводять у 6 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії - це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша і 4-та міські лікарні, лікарня швидкої медичної допомоги та міська дитяча лікарня.