Школи в Росії обладнають системою стеження під назвою "Орвелл"

Систему відеоспостереження з розпізнаванням облич отримає кожна з 43 тисяч російських шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости". Загальна сума вартості камер перевищує 2 млрд рублів (768 млн гривень. - Ред.).

Замовники камер - регіональні департаменти освіти. Виконуватиме замовлення держкорпорація "Ростех". Камери будуть підключені до системи моніторингу Orwell ("Орвелл").

Камери стежитимуть за часом приходу і відходу школярів, виявлятимуть сторонніх у приміщеннях і на прилеглих територіях. Отримані дані можна буде інтегрувати з цифровим щоденником, а батьки зможуть отримувати сповіщення про прихід учнів до школи.

Планується, що на одну школу встановлюватиметься приблизно 10 камер.

Російські ЗМІ повідомляють, що систему відеоспостереження вже доставили в 1608 шкіл по всій Росії.

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Правозахисники стверджують, що в Росії системи стеження широко використовуються з мінімальною регуляцією. Це призводить до придушення свободи слова і пересування, а також незаконного збору особистих даних.

З березня, коли в Росії почалася пандемія коронавірусу, влада почала використовувати технологію розпізнавання облич, щоб виявляти і штрафувати порушників карантину. Тільки у Москві було встановлено понад 100 тисяч камер спостереження, які підключені до центральної бази даних правоохоронних органів.