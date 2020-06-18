Рада дозволила спрямовувати кошти Фонду боротьби з СOVID-19 на будівництво доріг, купівлю устаткування для медустанов

Верховна Рада в четвер підтримала в цілому законопроєкт №3509, який розширює перелік напрямків використання коштів Фонду боротьби з СOVID-19 на будівництво і реконструкцію доріг державного і місцевого значення, а також на придбання обладнання для медичних установ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосував 331 народний депутат за мінімально необхідних 226 голосів.

Документ, зокрема, передбачає розширення переліку напрямків використання Фонду боротьби з СOVID-19 на придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, що входять у багатопрофільні лікарні, для медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості та проведення капітального ремонту, реконструкції цих приміщень, а також на поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.

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Зазначається, що ухвалення згаданої ініціативи забезпечить можливість спрямування коштів Фонду боротьби з СOVID-19 на такі заходи з подолання наслідків пандемії, як поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, що сприятиме поліпшенню транспортної доступності регіонів країни, дозволить створити близько 12, 6 тис. нових робочих місць у дорожній галузі і ще близько 50,4 тис. робочих місць у суміжних сферах.