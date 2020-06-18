Влада РФ вирішила розблокувати Telegram

Роскомнагляд і генпрокуратура РФ домовилися розблокувати месенджер Telegram.

Про це повідомляє Meduza, передає Цензор.НЕТ.

15 червня у Держдуму внесли законопроєкт про розблокування Telegram у Росії. Автори документа зазначали, що російські чиновники під час епідемії COVID-19 офіційно використовують месенджер "як один зі своїх основних інформаційних ресурсів".

4 червня засновник Telegram Павло Дуров закликав російську владу відмовитися від блокування месенджера і дозволити "30 мільйонам користувачів Telegram у Росії комфортніше використовувати сервіс".

Месенджер Telegram було заблоковано в Росії з 13 квітня 2018 року через відмову надати ФСБ ключі шифрування до листування користувачів. Роскомнагляд блокував кілька мільйонів IP-адрес, зокрема у мережах Amazon, які, за твердженням відомства, використовували для обходу блокування. Попри спроби заблокувати додаток, Telegram і далі переважно стабільно працював у Росії.

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