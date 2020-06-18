Від початку року на Донбасі загинуло 6 цивільних, ще 42 особи зазнали поранень, - ОБСЄ
Про це з посиланням на дані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поінформував постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Упродовж перших 5 місяців 2020 року СММ зареєструвала понад 91 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 48 жертв серед цивільного населення, включаючи шість загиблих, а також пошкодження 90 цивільних об’єктів, включаючи навчальні заклади, будинки, квартири та магазини, а також об’єкти електрогазової інфраструктури", - заявив він.
Крім того, ще десятки повідомлень про цивільні жертви та пошкодження об’єктів перебувають на стадії підтвердження, як зазначається у щотижневому звіті місії ОБСЄ від 10 червня.
"Українські військові продовжують захищати свою землю від незаконних збройних формувань, якими керує та яких озброює і фінансує Росія. Лише минулого тижня один український військовослужбовець загинув, ще 11 отримали поранення на лінії зіткнення, на тлі збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 90%, як це було зафіксовано СММ. Все це – прямі результати розпочатого Росією конфлікту, який триває вже понад 6 років", - заявив Цимбалюк.
Як повідомлялося, у 2019 році на Донбасі загинули 26 цивільних і 140 – зазнали поранень.