Спалах коронавірусу в Пекіні влада взяла під контроль, - епідеміолог
Про це заявив головний епідеміолог Центру з профілактики та контролю захворювань Китаю У Цзун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Епідемію в Пекіні взято під контроль", - сказав він.
"Коли я говорю, що вона під контролем, це не означає, що кількість випадків завтра або післязавтра зрівняється з нулем", - додав еппідеміолог.
Цзун пояснив, що пік захворюваності припав на 13 червня, і, хоча тенденція з виявленням нових випадків ще зберігатиметься деякий час, кількість фіксованих випадків дедалі зменшуватиметься, як це було в Пекіні в січні - лютому цього року.
Раніше медична влада столиці Китаю повідомила, що, починаючи з 11 червня, в Пекіні виявлено 158 інфікованих COVID-19.
Епіцентром поширення інфекції став розташований там оптовий ринок сільгосппродукції "Сіньфаді".
За повідомленнями провінційної влади, нових хворих виявлено і в інших регіонах країни - у провінціях Чжецзян, Хебей, Ляонін, Сичуань, місті центрального підпорядкування Тяньцзінь. Всі вони тією чи іншою мірою і формою контактували з працівниками ринку "Сіньфаді".
Влада столиці назвала ситуацію в столиці "надзвичайно серйозною". У зв'язку з цим у Пекіні з вівторка діє другий рівень реагування на надзвичайні ситуації. Скасовано тисячі авіарейсів між Пекіном і іншими районами Китаю, запроваджено заборону на виїзд за межі міста таксі, столична влада закликала всіх жителів відмовитися від "поїздок не першої необхідності" і залишатися вдома, закрито всі початкові і середні школи столиці, учні переходять на дистанційний режим навчання, припинено роботу університетів, усіх розважальних і спортивних об'єктів.
У районі Фентай запроваджено "режим воєнного часу", в мікрорайонах, розташованих поблизу ринку "Сіньфаді", запроваджено жорсткі карантинні заходи.