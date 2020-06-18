Рада ЄС оприлюднила рішення про продовження "кримських" санкцій проти РФ

Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення продовжити ще на рік, до 23 червня 2021, санкції проти Росії, запроваджені ЄС після незаконної анексії Криму.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Рада ЄС сьогодні прийняла рішення продовжити до 23 червня 2021 року санкції, які були введені у відповідь на анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією", - сказано в повідомленні.

Діючі обмежувальні заходи включають заборону на імпорт товарів походженням із Криму або Севастополя в ЄС, на інфраструктурні або фінансові інвестиції і на туристичні послуги в Криму і Севастополі. Заборона ЄС стосується також експорту певного переліку товарів і технологій для компаній, що діють у Криму, або для їх використання в секторах транспорту, телекомунікації, енергетики, а також для розвідки, розробки і видобутку нафти, газу або мінеральних ресурсів.

У тексті рішення Ради ЄС також згадується декларація високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, яку він зробив від імені ЄС 16 березня 2020. У документі зазначається, що "ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного законодавства".

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