На Закарпатті посилили карантин, - ОДА

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Комісія вирішила до покращення епідемічної ситуації заборонити на всій території області:

- організацію та проведення весіль за участі більш ніж 10 осіб;

- проведення поминок та ритуальних заходів із поховань померлих за участі більше ніж 10 осіб у приміщеннях та 20 осіб на відкритому повітрі;

- роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше 20 осіб;

- роботу закладів дошкільної освіти;

- роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;

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- роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;

- міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом;

- проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких заплановано участь більше 20 осіб крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

Крім того, вирішено відновити роботу контрольно-пропускного пункту на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп), всім, хто в'їжджає на територію області, будуть вимірювати температуру.

Як повідомлялося, в Закарпатській області 74 нові випадки зараження за добу, 5 осіб померло і 27 одужали, зараз хворіє 1 059 осіб.