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На Закарпатті посилили карантин, - ОДА

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На Закарпатті посилили карантин, - ОДА
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Комісія вирішила до покращення епідемічної ситуації заборонити на всій території області:

організацію та проведення весіль за участі більш ніж 10 осіб;

- проведення поминок та ритуальних заходів із поховань померлих за участі більше ніж 10 осіб у приміщеннях та 20 осіб на відкритому повітрі;

- роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше 20 осіб;

- роботу закладів дошкільної освіти;

- роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;

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- роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;

- міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом;

проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких заплановано участь більше 20 осіб крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

Крім того, вирішено відновити роботу контрольно-пропускного пункту на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп), всім, хто в'їжджає на територію області, будуть вимірювати температуру.

Як повідомлялося, в Закарпатській області 74 нові випадки зараження за добу, 5 осіб померло і 27 одужали, зараз хворіє 1 059 осіб.

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Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    А тепер зміст того, що відбувається. На Закарпатті конфлікт між Зеленими пітарасами і Балогою. Ці гниди намагаються у любий спосіб нашкодити меру Мукачева. Той, у відповідь поклав на них болт. Обласна влада під Зебілами, а Мукачево ні.
    Відповідно, мер Мукачева відновив роботу усіх дитячих садочків, кафе і т.п., із дотриманням заходів безпеки. В Ужгороді, мер як завжди, яке униле чмо. Почали ужгородці кіпішувати, чому у них заборонена робота садочків, а у Мукачеві ні.
    А тепер те, що я вже чув неодноразово і від адекватних людей, що заслуговують довіру:
    Зелена худоба почала доплачувати тим, хто погодиться заявити, що у нього КОВІД і він йде на самоізоляцію. Лікарям які ставлять такий діагноз теж доплачують. Недавно був "спалах" у одному селі, де нібито усі мешканці захворіли, так кожному виплатили по 10к.
    Скидається на те, що обланс Зелена влада навчилась заробляти на короновірусі і тепер штучно накручує показники, а тут ще й така можливість зачіпити ненависного їм мера...
  • SergTranscarpathian
    Про те що башляють за лівий діагноз чув вже давно, від різних людей, але не вірив... Тому стверджувати нічого не можу, але останнім часом така інфа іде усе частіше і з різних джерел. Тому хрен його знає... Якщо це правда, то це чергове пробиття дна!
  • Mykola 19a5fa29
    Пора вже зрозуміти, що цей вірус синтезований а отже він не буде підкорятися правилам, властивими для природних вірусів. Тобто ні суха погода, ні літо не припинить його поширення.
    Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.
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