Міненерго закликає Регулятора при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявляє Міністерство енергетики. При цьому експерти ринку схиляються до того, що перехід на стимулююче регулювання в запропонованому НКЕРКП вигляді не сприятиме проведенню реформи тарифоутворення і залученню інвестицій.
Міністерство енергетики стверджує, що обсяг необхідних інвестицій для оновлення електромереж на рік становить 11 млрд грн. Водночас, за останні 3 роки інвестиції в розподільні електричні мережі згідно з виконаними операторами систем розподілу інвестиційними програмами становлять 4,0 млрд грн на рік. У міністерстві бачать у переході на стимулююче регулювання безальтернативний спосіб збільшення вкладень у мережі.
"За існуючої моделі тарифоутворення обсяги фінансування робіт з оновлення мереж за інвестиційними програмами охоплюють незначний відсоток від потреби, що призводить до недостатнього фінансування пріоритетних робіт із підвищення енергоефективності та економічності роботи електричних мереж", - стверджують у Міністерстві енергетики.
Водночас, варіант реформи, який пропонує НКРЕКП не дозволить залучити необхідну кількість інвестицій і поліпшити інвестиційну привабливість електромереж. До такої думки схиляються Європейська бізнес асоціація, Energy Club, профільна союз "Розумні електромережі України", Фонд Держмайна, Міністерство енергетики, аудиторська компанія "Ernеst & Young", Українська вітроенергетична асоціація, Громадський Союз "Всеукраїнська Енергетична Асамблея", Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу.
Також свою позицію проти пропонованої методології висловили народні депутати Людмила Буймістер, Вікторія Гриб, Олексій Кучеренко та Олексій Гончаренко та експерт енергоринку Сергій Чех.
Зокрема, критикують пропозицію Регулятора розділяти всі активи операторів системи розподілу на 2 частини: стару та нову базу. І нарахування ставки повернення інвестицій у них на рівні 1% на стару базу і 15% на нову базу. Також сумніви викликає рішення щодо повернення інвестицій на 3 рік після вкладення.
У Європейській бізнес асоціації погоджуються, що RAB-тариф має сприяти залученню інвестицій, але висловлюють сумніви, що редакція, яку пропонують зараз, буде цікавою для інвесторів.
Об'єднання енергетиків Energy Club направило в НКРЕКП офіційний лист, де вказали, що поділ баз активів і нарахування різних ставок повернення інвестицій суперечить європейській практиці. На думку Energy Club цей проєкт не зможе забезпечити досягнення ключових цілей, які поставлені перед Методологією, а саме - залучити інвестиції для оновлення інфраструктури електромереж, знизити показники надійності електропостачання SAIDI, а також - суттєво зменшити технологічні втрати.
У громадському союзі "Розумні електромережі України", що об'єднує 14 операторів системи розподілу (ОСР), стверджують, що такий підхід не прийнятний для іноземних інвесторів і ставить під загрозу приватизацію належних державі пакетів акцій ОСР: "Ці параметри не поліпшують умови інвестування в Україні та ніяк не співвідносні до ставок ОВДП, кредитів, депозитів".
Людмила Буймістер, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, підтримує позицію обленерго і стверджує, що пропонована методологія абсолютно не дозволить інвестору вкладати кошти в галузь і мати доходи з неї.
"За такої практики інвесторам вигідніше вкладатися в ОВДП, ніж в електромережі", - впевнена Буймістер. Тому невигідні умови для інвесторів можуть зірвати приватизацію обленерго, що перебувають у державній власності.
Аналогічну позицію підтримують аудитори "Ernеst & Young". На їхню думку, економічно доцільно, щоб ставка дохідності на нову базу дорівнювала середньозваженій вартості капіталу. Тоді ці об'єкти стають інвестиційно привабливими і зрозумілими для будь-якого інвестора.
У Фонді Держмайна також висловилися щодо швидкого впровадження RAB-тарифу. Там зазначають, що підтримують перехід на нову модель тарифоутворення і чекають прийняття рішення щодо RAB-тарифу для запуску приватизації державних обленерго. Але підкреслюють, що методологія має дотримуватися принципу балансу інтересів ОСР і споживачів.
На заміну таких пропозицій Регулятора учасники ринку й енергоексперти пропонують скористатися європейським досвідом: не розділяти бази активів обленерго, ставку прибутковості від інвестування визначати на рівні WACC (середньозваженої вартості капіталу), повертати норму прибутку цього року інвестування. Відповідні пропозиції вони направили в НКРЕКП.
На думку Всеукраїнської енергетичної асамблеї тільки прийняття зваженого з точки зору параметрів регулювання рішення про введення стимулюючого регулювання і застосування дієвого контролю ліцензіатів з боку НКРЕКП дозволить вирішити накопичені роками проблеми розподільчих компаній і забезпечити якість і безперебійність електропостачання споживачам.
Міненерго закликає Регулятора при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку: "Пропонуємо прислухатися до пропозицій усіх зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення проблем розподільних компаній, що накопичилися роками, з метою забезпечення якісного та безперебійного електропостачання споживачам України".