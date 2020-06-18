ДБР розслідує справу про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ за заявою парафіян УПЦ КП
Про це пресслужба ДБР повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"6 листопада 2019 року СБУ розпочало розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії деяких вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ. Далі СБУ справу передала для розслідування в ДБР. Слідство у справі проводиться", - цитує агентство повідомлення ДБР.
Раніше 18 червня п'ятий президент України і діючий народний депутат "ЄС" Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Православною церквою України томосу про автокефалію.
"Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу. Називається вона, дослівно цитую - за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України", - сказав Порошенко.