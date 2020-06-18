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Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський

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Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до повноправного членства в Європейському Союзі.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Східне партнерство не повинно обмежувати амбіції. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь - стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне до інтеграції в загальний ринок на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", - написав Зеленський.

18 червня у відеорежимі проходить саміт Східного партнерства за участю керівництва ЄС, глав держав Східного партнерства і глав усіх держав-членів ЄС.

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський 01

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    План Штанмайера - тяжелая вещь. И не такое привидится

    Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9877
  • Aer Bore
    Пациенту окончательно поплохело
  • pao1971pao 126d94e8
    Яник тупий був... але це... зебіли, кого ви вибрали???
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