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Туреччина готова приймати українців з липня без тестування й ізоляції, - посол

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Туреччина готова приймати українців з липня без тестування й ізоляції, - посол
Туреччина готова приймати українських туристів вже з 1 липня цього року. При цьому українцям не треба робити тести на коронавірус і проходити самоізоляцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив турецький посол Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зі свого боку, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що авіакомпанії Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose вже готові до відновлення регулярних пасажирських перевезень між Україною і Туреччиною.

Зазначимо, цього року туристичний потік з України в кращому випадку може становити близько 30-35%. У сегменті туристичних чартерів падіння буде близько 50% порівняно з минулим роком. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

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Топ коментарі

  • Самтакой
    Турция лучше нашего Ляшка знает ситуацию с барановирусом.))) Выкуси, Ляшко.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Турция готова принимать украинцев с июля без тестирования и изоляции, - посол - Цензор.НЕТ 8142

    ....
  • Nikolai Chizhevsky
    так зато по прибытию в Украину Ляшки и Степановы скажут турки в красной зоне дома самоизоляция 2 недели мы ведь мол не запрещаем то есть на неделю в Турцию и 2 недели дома итого 3 недели сомневаюсь что начальство соласится отпусить в такой отпуск
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