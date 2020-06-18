Для виконання Мінських угод законодавство, податкова система і валюта РФ на окупованому Донбасі мають бути скасовані, - Україна в ОБСЄ

Відновлення суверенітету України на окупованих Росією територіях Донбасу передбачає скасування введених там окупантами російських законодавства, податкової системи та валюти.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суверенітет України на окупованих Росією територіях Донбасу повинен бути відновлений. Це було ціллю усіх трьох Мінських угод, схвалених Україною, Росією та міжнародною спільнотою у 2014 та 2015 роках. Російські законодавство, податкова система та валюта, які були незаконно введені з того часу російською стороною, мають бути скасовані", - заявив дипломат.

Цимбалюк зазначив, що українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи 15 червня наголосила на необхідності повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відновлення систем оподаткування та розрахунків у межах українського правового поля.

"Необхідним є проведення інвентаризації державного та приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Мова йде про підприємства усіх форм власності, включаючи відділення банківських установ, що були експропрійовані російською стороною. Делегація України також наполягала під час зустрічі на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на цих територіях, наголосивши, що йдеться насамперед про задоволення гуманітарних потреб", - заявив очільник місії України в ОБСЄ.

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Український дипломат наголосив, що наразі немає ознак того, що Росія готова припинити конфлікт, розпочатий нею у лютому 2014 року. Крім того, кремлівський режим продовжує руйнувати довгострокові перспективи майбутньої реінтеграції тимчасово окупованих територій України, зміцнюючи їхні соціальні, економічні та правові зв'язки з Російською Федерацією.

"Так звана "паспортизація" громадян України на Донбасі та в Криму є однією з найбільш небезпечних форм цієї політики. Примусове нав’язування російського громадянства на тимчасово окупованих територіях України є не лише грубим порушенням українського та міжнародного законодавства, а й неприйнятним елементом тиску на місцевих жителів", - наголосив Цимбалюк.

Він додав, що українська сторона також засуджує нещодавню заяву російської окупаційної адміністрації про участь жителів окупованих районів Донецької та Луганської області, які мають незаконно видані російські паспорти, у голосування щодо поправок до конституції РФ – це ні що інше, як ще одне свідчення повної зневаги до суверенітету та територіальної цілісності Україна. Ми вдячні державам-учасницям, які здійснюють політику невизнання таких російських паспортів, і закликаємо інші країни діяти так само", - заявив Цимбалюк.

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Як відомо, російська окупаційна адміністрація на Донбасі впроваджує на підконтрольних територіях норми законодавства РФ, ввела російські податкову систему та валюту. Крім того, Росія здійснює незаконну паспортизацію жителів окупованого Донбасу, заявляючи, що до кінця року може видати українцям Донбасу до 800 тис. російських паспортів.