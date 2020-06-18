Відкрито 91 кримінальне провадження за фактами, пов'язаними з порушенням санітарних правил у період карантину, - Нацполіція

Національна поліція розслідує 91 кримінальне провадження, яке було відкрито від початку запровадження карантину, пов'язаного з порушенням санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб. Найбільша кількість таких справ розслідується в Дніпропетровській, Харківський, Донецькій, Закарпатській, Волинській, Львівській та Сумській областях і м.Києві.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Володимир Воронін.

"Йдеться про ситуації, коли не вжито заходів, щоб попередити зараження людей. Це стосується закладів громадського харчування, навчальних закладів, пансіонатів для літніх людей. Там є посадові особи, які зобов'язані були забезпечити дотримання встановлених правил, але цього не зробили і люди захворіли. Це означає, що в діях осіб може бути склад злочину, передбаченого ст. 325 Кримінального кодексу.

Наприклад, у пансіоні, розташованому в Київській області, де проживають особи похилого віку, керівництвом не забезпечено дотримання санітарних норм, належне медичне лікування, не вжито заходів до своєчасної ізоляції хворих, внаслідок чого сталося зараження людей, які проживають у ньому і смерть одного з підопічних. Директору пансіону пред'явлено підозру", - пояснив Воронін.

За його словами, повідомлення про порушення карантинних правил надходили в поліцію в основному від громадян, правоохоронних органів, а також внаслідок моніторингу мережі інтернет.

Читайте також: На Закарпатті посилили карантин, - ОДА