В "ЛНР" тривають нуртування в середовищі шахтарів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний навігатор.
Так, після відправленого на ім'я так званого голови "ЛНР" Л.Пасічника відкритого листа з вимогою вирішити проблеми гірників, у відкритих джерелах було опубліковано інше звернення - від так званого "Комітету визволення Донбасу".
В цьому зверненні анонімні автори звертають увагу на катастрофічну ситуацію із заборгованістю по зарплаті шахтарям невизнаної "ЛНР" і тяжке становище тисяч сімей шахтарів, які живуть надголодь.
У свою чергу, обіцянки так званого керівництва так званої ЛНР погасити борги перед шахтарями чотирьох страйкуючих шахт, притягти до відповідальності винних у розкраданні коштів, а також припинити переслідування шахтарів і членів їхніх сімей виконані не були. У зв'язку з цим, так званий "Комітет визволення Донбасу" зажадав від Пасічника в найкоротші терміни оприлюднити через засоби масової інформації план вирішення кризи, що склалася. Якщо ж цього не буде зроблено, шахтарі продовжать страйк.
Що найцікавіше в цій історії, то це те, що "Комітет визволення Донбасу" пригрозив звернутися до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) із проханням вплинути на так звану владу так званої ЛНР.