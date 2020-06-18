Велика Британія передала 40 тис. медичних масок для потреб ЗСУ в зоні проведення ООС

Сьогодні, 18 червня, представники посольства Великої Британії передали гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Серед допомоги, яку отримали військові медики, 40 000 медичних масок FM3ETIIR Nateen, 1 000 трирівневих респіраторів KN95. Найближчим часом, ще надійдуть 50 термометрів безконтактних інфрачервоних класу IIa, моделі RIDI.

Як зазначила заступниця посла Великої Британії в Україні Гелен Фейзі, надана допомога потрапить до військовослужбовців, задіяних у районі проведення операції Об'єднаних сил.