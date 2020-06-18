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Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка

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Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка
До Єдиного реєстру досудових розслідувань минулого тижня внесено відомості про закриття трьох кримінальних проваджень, у яких фігурував п'ятий президент України Петро Порошенко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це на брифінгу 18 червня повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Провадження щодо призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої ради правосуддя були закриті за відсутністю складу злочину. Всі ці провадження були внесені в ЄРДР за заявою (колишнього заступника голови Адміністрації президента) Андрія Портнова" - сказала вона.

Кримінальне провадження, в рамках якого Порошенкові повідомили про підозру, було розпочато за заявою керівника Служби зовнішньої розвідки, підкреслила генпрокурорка.

"У цьому вся різниця. Коли заяву про злочин подає глава зовнішньої розвідки, то, напевно, і слідча, і судова перспектива зовсім інша", - зазначила Венедіктова.

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Топ коментарі

  • Baraban
    пора и её закрывать,за БеСпридел
  • Палиця Василь
    до ранку всі закриють, серуни)
  • саша паламарчук
    Обісралися ви клоуни з ПОРОШЕНКОМ по повній, обтікай ТЕ!
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