Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це на брифінгу 18 червня повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
"Провадження щодо призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої ради правосуддя були закриті за відсутністю складу злочину. Всі ці провадження були внесені в ЄРДР за заявою (колишнього заступника голови Адміністрації президента) Андрія Портнова" - сказала вона.
Кримінальне провадження, в рамках якого Порошенкові повідомили про підозру, було розпочато за заявою керівника Служби зовнішньої розвідки, підкреслила генпрокурорка.
"У цьому вся різниця. Коли заяву про злочин подає глава зовнішньої розвідки, то, напевно, і слідча, і судова перспектива зовсім інша", - зазначила Венедіктова.