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ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві

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ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві
Всесвітня організація охорони здоров'я критично поставилася до наміру Росії провести військовий парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

Будь-який масовий захід пов'язаний із ризиком подальшого поширення вірусу, вказала експерт ВООЗ Кетрін Смолвуд під час онлайн-конференції в четвер, 18 червня.

За словами Смолвуд, існує загроза "посиленого поширення" інфекції. Водночас експерт європейського регіонального бюро ВООЗ зазначила, що рішення про проведення параду має приймати російська влада, а не Всесвітня організація охорони здоров'я.

Президент Росії Володимир Путін на тлі епідемії коронавірусу скасував парад Перемоги 9 травня і переніс його на 24 червня.

У 1945 році в цей день відбувся перший великий парад з нагоди Перемоги на Красній площі у Москві. Багато російських міст, проте, відмовилися від проведення урочистостей з нагоди перемоги над нацистською Німеччиною 24 червня.

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Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    та и х.. с ними, главное чтобы границы закрыли
  • ahuhu
    ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве

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    Це не ризик, це сподівання. ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9455
  • olele
    давай, гуляй, рваніна!..
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