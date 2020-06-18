ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві

Всесвітня організація охорони здоров'я критично поставилася до наміру Росії провести військовий парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

Будь-який масовий захід пов'язаний із ризиком подальшого поширення вірусу, вказала експерт ВООЗ Кетрін Смолвуд під час онлайн-конференції в четвер, 18 червня.

За словами Смолвуд, існує загроза "посиленого поширення" інфекції. Водночас експерт європейського регіонального бюро ВООЗ зазначила, що рішення про проведення параду має приймати російська влада, а не Всесвітня організація охорони здоров'я.

Президент Росії Володимир Путін на тлі епідемії коронавірусу скасував парад Перемоги 9 травня і переніс його на 24 червня.

У 1945 році в цей день відбувся перший великий парад з нагоди Перемоги на Красній площі у Москві. Багато російських міст, проте, відмовилися від проведення урочистостей з нагоди перемоги над нацистською Німеччиною 24 червня.

Читайте також: У Росії починають скасовувати "паради Перемоги": вже "здалися" три регіони