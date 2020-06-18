Львівська облрада прийняла звернення, в якому закликала Зеленського припинити політичні переслідування

Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського та спікера ВР Дмитра Разумкова щодо політичних репресій

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті облради.

Депутати вважають, що Україна знову постала перед вибором: рухатись у напрямі Європейського Союзу та НАТО чи перетворитись на підконтрольну напівколонію Росії.

Також в облраді впевнені, що в Україні посилюються політичні переслідування.

"Доказами є десятки резонансних кримінальних проваджень проти опозиційних політиків та громадських активістів. Правоохоронні органи помітно активізували свої дії в цьому напрямі", - говориться у зверненні.

Далі депутати перерахували найрезонансніші справи, які, на їхню думку, є політично мотивованими: відкриття близько 20 справ проти Петра Порошенка; порушено справу проти Сергія Стерненка; справа Шеремета, в якій звинувачують Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь; "Дивні звинувачення на адресу бойового генерала Дмитра Марченка"; справа проти Тетяни Чорновол; "Незрозумілі обшуки" ДБР у будинку ексміністра Володимира Омеляна.

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"Жодної довіри не викликають ні Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, ні перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, ні їхні підлеглі. Їхня діяльність цілковито тотожна заявам та публічним погрозам Андрія Портнова на адресу учасників Революції Гідності, добровольців, волонтерів, активістів-патріотів та опозиційних політичних діячів", - зауважують у Львівській облраді.

Депутати вважають, що немає сподівань на те, що згадані справи об’єктивно розглянуть в українських судах.

"Закликаємо центральну владу припинити практику політичного переслідування і не поглиблювати суспільно-політичне протистояння в Україні. Це вигідно лише Росії та їхній "п’ятій колоні" в Україні. В Україні влада, яка займалась репресіями опозиції, замахом на українські національні цінності, завжди програвала й ганебно йшла в історичне небуття. Так буде й цього разу, якщо влада продовжуватиме політику репресій та переслідувань", - сказано у зверненні.

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