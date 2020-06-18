Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич

Росія проводить в окупованому нею Криму колоніальну політику, змінюючи демографічний склад півострова.

Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Однією з найбільших проблем для нас наразі є "нова колонізація" Криму", - сказав Кориневич.

Посадовець наголосив, що Росія змінює демографічний склад населення на півострові, національну ідентичність. Осіб, які, з точки зору окупантів, представляють загрозу подальшій окупації, змушують залишити Крим. Це кримські татари, українські та кримськотатарські журналісти, активісти, громадські діячі.

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Стосовно тих, хто залишається, Москва проводить примусову натуралізацію (паспортизацію); щонайменше 22 тис. молодих кримчан було протизаконно примусово призвані в лави російської армії. Водночас на півострів переселили близько 300 тисяч росіян, переважно військовослужбовців з сім'ями, співробітників правоохоронних органів і чиновників, збільшивши таким чином лояльну до окупаційної влади частку населення.

Постпред Президента наголосив на важливості якнайскорішої розробки стратегії деокупації та реінтеграції населення, частина якої буде відкрита для широкої публіки. "Люди мають бачити, що українська держава піклується про них", - підкреслив він.

Кориневич подякував ЄС за продовження 18 червня кримських санкцій і висловив сподівання, що вони будуть тривати доти, доки півострів буде окуповано.

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