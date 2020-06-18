Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр. ФОТО
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У зоні проведення ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак нагородив військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї ОМБр.
"Під час візиту Хомчак привітав особовий склад з успішним виконанням бойових завдань та вручив відомчі нагороди бійцям, які напередодні ефективно завдали вогневе ураження по ворожих позиціях і живій силі супротивника", - сказано в повідомленні.