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Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр. ФОТО

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У зоні проведення ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак нагородив військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї ОМБр.

Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр 01

"Під час візиту Хомчак привітав особовий склад з успішним виконанням бойових завдань та вручив відомчі нагороди бійцям, які напередодні ефективно завдали вогневе ураження по ворожих позиціях і живій силі супротивника", - сказано в повідомленні.

Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр 02

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Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр 03
Хомчак у зоні проведення ООС вручив відомчі нагороди бійцям 24-ї ОМБр 04

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    та а сказав ти хлопцям, що ЗСУ скорочуються на 40 000? чи і як твій шеф, засцяв ?
  • vadym sestritsyn
    Задобрить хочет солдат перед разрывом Зежопиков))
  • Бывалый222
    Рузге, ти дурень
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