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У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко

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У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко
На сьогодні в Україні налічується майже 6 тисяч медичних працівників інфікованих коронавірусом COVID-19. Всі випадки зареєстровано і стосовно всіх проводяться розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу".

Він підкреслив, що це напевно перший спалах епідемії, коли влада не приховує жодного випадку інфікування медичного працівника.

"Попередня статистика. Коли працювали різні міжнародні проєкти спрямовані на ліквідацію внутрішньолікарняних інфекцій, ніколи не показували реальну статистику. У нас за рік реєструвалося до 4 тисяч хвороб саме серед медпрацівників, пов'язаних із наданням медичної допомоги саме в лікарні. Сьогодні ми маємо майже 6 тисяч інфікованих (коронавірусом) медпрацівників", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що всі ці випадки зареєстровано і стосовно всіх проводяться епідрозслідування.

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    правильно, и теперь, что бы исправить ситуацию, вы, гниды, решили деньги с фонда по борьбе с коронавирусом пустить на строительство дорог, т.е. на битум Бабломойского
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    это говорит о чем !? поправьте меня если я не прав - это вы сцуки провалили полностью отведенную вам судьбой время для спасения народа Украины от ковида !!! ОТСТАВКА ВСЕХ !!
  • Борменталь Незабаром
    сначала дружбаны зели спёрли все маски из резерва и продали их!
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